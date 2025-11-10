المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

مباريات ودية واستكمال تصفيات المونديال.. ما المُنتظر في توقف نوفمبر؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:32 م 10/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تنطلق اليوم الإثنين فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025، التي تشهد عدة تحديات للمنتخبات حول العالم.

تستمر هذه الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين وفقا للأجندة المعلنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفيما يلي نلقي الضوء على أبرز الأحداث المتوقعة في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ماذا ينتظر عشاق كرة القدم في توقف نوفمبر 2025؟

بعد اكتمال المرحلة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تخوض أغلب منتخبات القارة السمراء مباريات ودية في التوقف الحالي، استعدادا لبطولة كأس الأمم التي تنطلق الشهر المقبل.

منتخب مصر يشارك في دورة العين الدولية الودية بالإمارات هذا الشهر، مع منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر، وفي المباراة الثانية يلعب منتخبا إيران وكاب فيردي، على أن يلتقي الفائزان بالمباراتين في النهائي (18 نوفمبر)، والخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث (17 نوفمبر).

بينما تخوض 4 منتخبات أفريقية مرحلة الملحق في تصفيات المونديال، إذا يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الجابوني، والكاميرون مع الكونغو الديمقراطية، على أن يلعب الفائزان مباراة فاصلة يتأهل المتفوق فيها للملحق العالمي.

وفي الشهر الحالي يُسدل الستار على المرحلة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، التي يتحدد معها المتأهلون مباشرة للنهائيات، والمنتخبات التي تخوض مرحلة الملحق الأوروبي.

وفي آسيا يلعب منتخبا العراق والإمارات مواجهة فاصلة ذهابا (13 نوفمبر) وإيابا (18 نوفمبر)، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي.

وتستكمل المرحلة الحالية في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى للمونديال، التي يتحدد معها 3 متأهلون مباشرة للنهائيات، ومتأهلين اثنين إلى الملحق العالمي.

وبعد انتهاء تصفيات أمريكا الجنوبية، يخوض منتخب البرازيل وديتين أمام السنغال (15 نوفمبر) وتونس (18 نوفمبر)، بينما يلعب المنتخب البرازيلي ودية أمام منتخب أفريقي آخر هو أنجولا (14 نوفمبر).

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب مصر التوقف الدولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg