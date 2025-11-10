تنطلق اليوم الإثنين فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025، التي تشهد عدة تحديات للمنتخبات حول العالم.

تستمر هذه الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين وفقا للأجندة المعلنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفيما يلي نلقي الضوء على أبرز الأحداث المتوقعة في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ماذا ينتظر عشاق كرة القدم في توقف نوفمبر 2025؟

بعد اكتمال المرحلة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تخوض أغلب منتخبات القارة السمراء مباريات ودية في التوقف الحالي، استعدادا لبطولة كأس الأمم التي تنطلق الشهر المقبل.

منتخب مصر يشارك في دورة العين الدولية الودية بالإمارات هذا الشهر، مع منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر، وفي المباراة الثانية يلعب منتخبا إيران وكاب فيردي، على أن يلتقي الفائزان بالمباراتين في النهائي (18 نوفمبر)، والخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث (17 نوفمبر).

بينما تخوض 4 منتخبات أفريقية مرحلة الملحق في تصفيات المونديال، إذا يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الجابوني، والكاميرون مع الكونغو الديمقراطية، على أن يلعب الفائزان مباراة فاصلة يتأهل المتفوق فيها للملحق العالمي.

وفي الشهر الحالي يُسدل الستار على المرحلة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، التي يتحدد معها المتأهلون مباشرة للنهائيات، والمنتخبات التي تخوض مرحلة الملحق الأوروبي.

وفي آسيا يلعب منتخبا العراق والإمارات مواجهة فاصلة ذهابا (13 نوفمبر) وإيابا (18 نوفمبر)، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي.

وتستكمل المرحلة الحالية في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى للمونديال، التي يتحدد معها 3 متأهلون مباشرة للنهائيات، ومتأهلين اثنين إلى الملحق العالمي.

وبعد انتهاء تصفيات أمريكا الجنوبية، يخوض منتخب البرازيل وديتين أمام السنغال (15 نوفمبر) وتونس (18 نوفمبر)، بينما يلعب المنتخب البرازيلي ودية أمام منتخب أفريقي آخر هو أنجولا (14 نوفمبر).

جدول مباريات اليوم