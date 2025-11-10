المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
على رأسهم عدي الدباغ.. رباعي الدوري المصري يتصدر قائمة فلسطين في معسكر نوفمبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:38 م 10/11/2025
منتخب فلسطين

فلسطين

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة فريقه استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب فلسطين أمام منتخبي الباسك وكتالونيا في مباراتين وديتين.

وشهدت القائمة، تواجد رباعي من الدوري المصري، وهم عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، وبدر موسى وحامد حمدان، لاعبا بتروجيت، وخالد النبريصي لاعب نادي الإسماعيلي.

وشارك عدي الدباغ في 11 مباراة مع نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، حيث سجل 3 أهداف ولم يصنع.

فيما عاد حامد حمدان إلى المشاركة مع بتروجيت في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء أزمته مع سيد عيد مدرب الفريق.

وشارك بدر موسى في 7 مباريات مع بتروجيت هذا الموسم وسجل هدفين ولم يصنع. 

وظهر حامد حمدان في 3 مباريات مع بتروجيت في 3 مباريات.

بينما ظهر النبريص مع الإسماعيلي 8 مباريات في الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع في 480 دقيقة لعب.

 

فلسطين حامد حمدان عدي الدباغ بدر موسى

