أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة فريقه استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب فلسطين أمام منتخبي الباسك وكتالونيا في مباراتين وديتين.

وشهدت القائمة، تواجد رباعي من الدوري المصري، وهم عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، وبدر موسى وحامد حمدان، لاعبا بتروجيت، وخالد النبريصي لاعب نادي الإسماعيلي.

وشارك عدي الدباغ في 11 مباراة مع نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، حيث سجل 3 أهداف ولم يصنع.

فيما عاد حامد حمدان إلى المشاركة مع بتروجيت في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء أزمته مع سيد عيد مدرب الفريق.

وشارك بدر موسى في 7 مباريات مع بتروجيت هذا الموسم وسجل هدفين ولم يصنع.

وظهر حامد حمدان في 3 مباريات مع بتروجيت في 3 مباريات.

بينما ظهر النبريص مع الإسماعيلي 8 مباريات في الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع في 480 دقيقة لعب.