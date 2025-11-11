تدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على استاد السلام.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بعد تدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.. تم نقل مباريات منتخب مصر الثاني من استاد السلام لاستاد القاهرة".

وبالتالي ستلعب مباراتي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع منتخب الجزائر في ملعب استاد القاهرة بدلا من استاد السلام كما كان متفق عليه.

وتأتي هذه التحضيرات، ضمن استعدادات منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر الثاني كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.