كلام فى الكورة
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

الأول والثاني.. ما هي أجندة منتخب مصر في توقف نوفمبر؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:16 ص 11/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، ونفس الحال ينطبق على المنتخب الثاني، المشارك في كأس العرب.

منتخب مصر ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 في توقف أكتوبر الماضي، ويجري حاليا تحضيراته للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر المقبل و18 يناير من العام القادم.

بينما يستعد المنتخب الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025، التي تقام في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر.

وفي التوقف الدولي الحالي، يشارك المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، في دورة العين الدولية الودية بالإمارات هذا الشهر، مع منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

جدول مباريات منتخب مصر في دورة العين الودية

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر، وفي المباراة الثانية يلعب منتخبا إيران وكاب فيردي.

ويلتقي الفائزان بالمباراتين في النهائي (18 نوفمبر)، والخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث (17 نوفمبر).

جدول مباريات منتخب مصر الثاني في توقف نوفمبر

يخوض منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري، ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العرب.

وتقام مواجهتا مصر والجزائر في القاهرة، يومي 14 و17 نوفمبر الحالي.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب مصر الثاني

