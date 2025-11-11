المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:14 م 11/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية والتي سيشارك فيها منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

ويلعب منتخب مصر في بطولة كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

بينما تقام مباراة المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين من نصف النهائي يوم الإثنين.

وتأتي تلك البطولة الودية في إطار استعدادات مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

مواعيد مباريات الدورة الودية في الإمارات

1- 14 نوفمبر.. مصر ضد أوزبكستان.. على استاد هزاع بن زايد.. السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

2- 13 نوفمبر.. كاب فيردي ضد إيران.. على استاد هزاع بن زايد.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

3- النهائي.. سيقام يوم 18 نوفمبر في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد.

4- تحديد المركز الثالث.. سيقام يوم 17 نوفمبر في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد.

وستكون هذه القناة الثانية التي تعلن نقل البطولة الودية في الإمارات بعد قناة أون سبورت.

منتخب مصر أبو ظبي أون سبورت دورة الإمارات الودية

