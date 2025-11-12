المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام أوزبكستان في ودية 14 نوفمبر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:23 م 12/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الأوزبكي، المقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر الجاري، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود.

وفي المقابل، تقرر أن يخوض منتخب أوزبكستان اللقاء بالطاقم الأبيض الكامل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني.

وحضر الاجتماع ممثلًا عن المنتخب المصري كل من مينا سامح، إداري المنتخب، وعبدالله سيد، مدير المهمات، وذلك للتنسيق بشأن كافة التفاصيل التنظيمية للمباراة.

وأُقيم الاجتماع الفني باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، الذي يستضيف المواجهة الودية بين مصر وأوزبكستان ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

منتخب مصر

