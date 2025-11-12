أعلن منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، استدعاء محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا.

وأشار بيان منتخب مصر الثاني إلى أنه تقرر استبعاد كلًا من عمرو السولية، لاعب سيراميكا، مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي، وأحمد ربيع، لاعب الزمالك، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهم جميعًا قبل الدخول للمعسكر.

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات والمتأهل من الكويت وموريتانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب مع الجزائر على ملعب استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد السلام كما كان مقررًا.