تحدث محمد إسماعيل، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن التحاقه بمعسكر الفراعنة في الإمارات، استعدادًا لخوض البطولة الودية، ضمن التحضيرات قبل المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانضم محمد إسماعيل إلى منتخب مصر للمرة الأولى، ويسعى مدافع الزمالك لإثبات جدارته للحصول على ثقة حسام حسن، للظهور مع الفراعنة باستمرار في قادم المناسبات.

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في نصف نهائي بطولة كأس العين الودية الدولية، يوم 14 على ملعب هزاع بن زايد.

تصريحات محمد إسماعيل

استهل محمد إسماعيل، لاعب نادي الزمالك تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "شرف لأي لاعب في مصر الانضمام إلى صفوف المنتخب، وأشكر حسام حسن على ثقته ومتابعته للاعبين".

وأضاف إسماعيل: "أي لاعب ينضم لمنتخب مصر يتم استقباله بشكل جيد، وأنا سعيد بالتواجد مع الفريق ووسط زملائي من اللاعبين".

وأتم مدافع الزمالك حديثه، مؤكدًا أنه لن يتواجد في المباراة الأولى للفراعنة، إذ صرح: "عقب المباراة الأولى سأشارك في التدريبات مع الفريق".

وشارك محمد إسماعيل مع الزمالك خلال 9 مباريات في مختلف المسابقات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 762 دقيقة.