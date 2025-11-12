المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

نتائج المباريات

إسماعيل: أشكر حسام حسن على ثقته.. وسألتحق بالتدريبات عقب مباراة أوزبكستان

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:24 م 12/11/2025
محمد إسماعيل

محمد إسماعيل

تحدث محمد إسماعيل، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن التحاقه بمعسكر الفراعنة في الإمارات، استعدادًا لخوض البطولة الودية، ضمن التحضيرات قبل المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانضم محمد إسماعيل إلى منتخب مصر للمرة الأولى، ويسعى مدافع الزمالك لإثبات جدارته للحصول على ثقة حسام حسن، للظهور مع الفراعنة باستمرار في قادم المناسبات.

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في نصف نهائي بطولة كأس العين الودية الدولية، يوم 14 على ملعب هزاع بن زايد.

تصريحات محمد إسماعيل

استهل محمد إسماعيل، لاعب نادي الزمالك تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "شرف لأي لاعب في مصر الانضمام إلى صفوف المنتخب، وأشكر حسام حسن على ثقته ومتابعته للاعبين".

وأضاف إسماعيل: "أي لاعب ينضم لمنتخب مصر يتم استقباله بشكل جيد، وأنا سعيد بالتواجد مع الفريق ووسط زملائي من اللاعبين".

وأتم مدافع الزمالك حديثه، مؤكدًا أنه لن يتواجد في المباراة الأولى للفراعنة، إذ صرح: "عقب المباراة الأولى سأشارك في التدريبات مع الفريق".

وشارك محمد إسماعيل مع الزمالك خلال 9 مباريات في مختلف المسابقات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 762 دقيقة.

 

منتخب مصر حسام حسن محمد إسماعيل بطولة العين

