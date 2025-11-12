المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر يكشف ليلا كورة.. موعد انضمام مرموش لمعسكر منتخب مصر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:26 م 12/11/2025 تعديل في 13/11/2025
عمر مرموش لاعب منتخب مصر

عمر مرموش - لاعب منتخب مصر

غاب عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، عن تدريبات الفراعنة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أوزبكستان.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عمر مرموش لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في الإمارات حتى الآن، وسيصل غدا الخميس للتواجد مع المنتخب استعدادا لمواجهة أوزبكستان".

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

وشارك في مران منتخب مصر اليوم كل من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".

منتخب مصر أوزبكستان عمر مرموش دورة الإمارات الودية

