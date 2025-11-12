المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مروان عثمان: فخور بالتواجد مع منتخب مصر.. وأحاول إثبات جدارتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:35 م 12/11/2025
مروان عثمان

مروان عثمان

عبر مروان عثمان، لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، عن سعادته بالالتحاق إلى صفوف الفراعنة، مؤكدًا على أنه سيقدم كل ما يملك من أجل إثبات جدارته.

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في نصف نهائي بطولة كأس العين الودية الدولية، يوم 14 على ملعب هزاع بن زايد.

تصريحات مروان عثمان

استهل مروان عثمان، لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "فخور بالتواجد في منتخب مصر وأشكر حسام حسن على ثقته، وأتواجد مع أفضل لاعبين في مصر".

وأضاف: "حسام حسن وأفراد الجهاز الفني تحدثوا معي، وكانوا يتابعونني طوال الفترة الماضية مع الفريق، وأحاول أن أثبت جدارتي وأقدم كل ما لدي".

وواصل مروان عثمان حديثه: "إن شاء الله نضع تركيزنا على مواجهة أوزبكستان ومن ثم على المنافس القادم".

وأتم: "أي شخص يتمنى الانضمام إلى منتخب مصر وأن يتواجد في أمم أفريقيا، والأمور تسير خطوة بخطوة وإن شاء الله أثبت جدارتي".

وشارك مروان عثمان مع سيراميكا كليوباترا خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات، على مدار الموسم الجاري وذلك بواقع 805 دقيقة ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

منتخب مصر حسام حسن سيراميكا كليوباترا مروان عثمان

