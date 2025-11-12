المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علاء نبيل: الاتحاد يبحث عن حلول لاحتراف الهواة.. ويجب الاهتمام بمنتخب الناشئين

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:47 م 12/11/2025
علاء نبيل

علاء نبيل - المدير الفني لاتحاد الكرة

كشف علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، حقيقة إمكانية انتقال اللاعبين الهواة من نادي لآخر دون إذن ناديه الأصلي، مشيرا إلى أن منتخب الناشئين سيتأثر بغياب لاعبيه.

وقال علاء نبيل في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "أريد توضيح الأمور.. بالنسبة للاعبين الهواة (أقل من 18 عام) الاتحاد الدولي يسمح للاعب الانتقال لأي ناد في أي وقت دون إذن ناديه وبالتالي نواكب الاتحاد الدولي لتطبيق ذلك القرار وإيجاد آلية لذلك".

وأضاف: "بالنسبة للعقود لأن الأمور فهمت بشكل خاطئ.. اتحاد الكرة يبحث عن آلية لمساعدة اللاعبين للاحتراف الخارجي، ولم نقل إنه لا يوجد عقود بل بالعكس هناك عقود ويجب الالتزام بها لكن اتحاد الكرة يحاول إيجاد آلية فقط".

أما عن منتخب الناشئين.. قال المدير الفني للاتحاد: "منتخب الناشئين واعد ويملك لاعبين على مستوى عالي للغاية، أعجبت بتفكير الجماهير المصرية التي بدأت تنظر للمواهب وتطالب الاهتمام بها، وهذا الفريق تم إعداده بشكل جيد، بغض النظر عن النتائج لكنه فريق جيد".

وأنهى: "سنتأثر بغياب حمد الذي تعرض للإيقاف بسبب الطرد، بالإضافة إلى إصابة أدهم بالرباط الصليبي والتقرير الطبي أوصى بإجراء الجراحة بعد أسبوع، والجهاز الفني جيد للغاية ولم أر أزمة واحدة حتى أو مخالفة التعليمات، نريد إسعاد جماهير مصر فقط".

علاء نبيل منتخب الناشئين اللاعبون الهواة

