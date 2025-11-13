يغيب عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة منتخب مصر مع أوزبكستان الودية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان مساء الغد الجمعة، ضمن بطولة الإمارات الودية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مرموش يغيب عن مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان التي ستقام غدا الجمعة".

وأضاف: "حصل مرموش على إذن بالغياب من معسكر منتخب مصر الحالي لحضور خطوبته".

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

وشارك في مران منتخب مصر حتى الآن كل من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".