يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان مساء الغد الجمعة، ضمن بطولة الإمارات الودية.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

المواجهة الـ30 تنتظر صلاح

انضم محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى منتخب مصر لأول مرة في مباراة سيراليون التي أقيمت ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في عام 2011.

ومنذ هذه اللحظة، لعب صاحب الـ 33 عاما مع المنتخب الوطني 106 مباريات بواقع 9169 دقيقة، سجل خلالهم 61 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

ومن بين هذه المباريات وصل محمد صلاح لـ29 مباراة ودية قبل مواجهة أوزبكستان التي ستكون رقم 30 في تاريخه الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض المباريات الودية التي شارك فيها محمد صلاح بقميص منتخب مصر قبل البطولة الودية القادمة:

المباريات الودية التي لعبها محمد صلاح بقميص منتخب مصر

من 27 فبراير حتى 22 مايو 2012

1- كينيا.. سجل خلال هدفًا

2- نيجر.. لم يسجل أي هدف.

3- الكونغو الديمقراطية.. لم يسجل أي هدف.

4- أوغندا.. قدم تمريرة حاسمة.

5- تشاد.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

6- لبنان.. لم يسجل أي هداف.

7- الكاميرون.. قدم تمريرة حاسمة.

8- توجو.. سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

من 12 أكتوبر 2012 حتى 6 فبراير 2013

1- الكونغو.. لم يسجل أي هدف.

2- تونس.. لم يسجل أي أهداف.

3- جورجيا.. لم يسجل أي أهداف.

4- تشيلي.. سجل هدفا واحدا.

يوم 14 أغسطس 2013.. أمام أوغندا.. سجل هدفًا واحدًا.

من 5 مارس حتى 4 يونيو 2014

1- البوسنة والهرسك.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

2- تشيلي.. سجل هدفًا واحدًا.

3- جاميكا.. قدم تمريرة حاسمة.

يوم 26 مارس 2015.. أمام غينيا الاستوائية.. لم يسجل أي هدف.

يوم 11 أكتوبر 2015.. أمام زامبيا.. لم يسجل أي أهداف.

يوم 6 سبتمبر 2016.. أمام جنوب أفريقيا.. لم يسجل أي هدف.

يوم 8 يناير 2017.. أمام تونس.. لم يسجل أي هدف.

يوم 23 مارس 2018.. أمام البرتغال.. قدم تمريرة حاسمة.

يوم 27 مارس 2018.. أمام اليونان.. لم يسجل أي أهداف.

يوم 16 يونيو 2019.. أمام غينيا.. قدم تمريرتين حاسمتين.

يوم 23 سبتمبر 2022.. أمام النيجر.. سجل هدفين.

يوم 18 نوفمبر 2022.. أمام بلجيكا.. قدم تمريرة حاسمة واحدة.

من 12 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2023

1- أمام تونس.. لم يسجل أي هدف.

2- أمام زامبيا.. لم يسجل أي هدف.

3- أمام الجزائر.. لم يسجل أي هدف.

يوم 7 يناير 2024.. أمام تنزانيا.. قدم تمريرة حاسمة.