المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

المواجهة رقم 30 تنتظره.. ماذا يفعل صلاح في المباريات الودية مع منتخب مصر؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:28 م 13/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - قائد منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان مساء الغد الجمعة، ضمن بطولة الإمارات الودية.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

المواجهة الـ30 تنتظر صلاح

انضم محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى منتخب مصر لأول مرة في مباراة سيراليون التي أقيمت ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في عام 2011.

ومنذ هذه اللحظة، لعب صاحب الـ 33 عاما مع المنتخب الوطني 106 مباريات بواقع 9169 دقيقة، سجل خلالهم 61 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

ومن بين هذه المباريات وصل محمد صلاح لـ29 مباراة ودية قبل مواجهة أوزبكستان التي ستكون رقم 30 في تاريخه الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض المباريات الودية التي شارك فيها محمد صلاح بقميص منتخب مصر قبل البطولة الودية القادمة:

المباريات الودية التي لعبها محمد صلاح بقميص منتخب مصر

من 27 فبراير حتى 22 مايو 2012

1- كينيا.. سجل خلال هدفًا

2- نيجر.. لم يسجل أي هدف.

3- الكونغو الديمقراطية.. لم يسجل أي هدف.

4- أوغندا.. قدم تمريرة حاسمة.

5- تشاد.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

6- لبنان.. لم يسجل أي هداف.

7- الكاميرون.. قدم تمريرة حاسمة.

8- توجو.. سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

من 12 أكتوبر 2012 حتى 6 فبراير 2013

1- الكونغو.. لم يسجل أي هدف.

2- تونس.. لم يسجل أي أهداف.

3- جورجيا.. لم يسجل أي أهداف.

4- تشيلي.. سجل هدفا واحدا.

يوم 14 أغسطس 2013.. أمام أوغندا.. سجل هدفًا واحدًا.

من 5 مارس حتى 4 يونيو 2014

1- البوسنة والهرسك.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

2- تشيلي.. سجل هدفًا واحدًا.

3- جاميكا.. قدم تمريرة حاسمة.

يوم 26 مارس 2015.. أمام غينيا الاستوائية.. لم يسجل أي هدف.

يوم 11 أكتوبر 2015.. أمام زامبيا.. لم يسجل أي أهداف.

يوم 6 سبتمبر 2016.. أمام جنوب أفريقيا.. لم يسجل أي هدف.

يوم 8 يناير 2017.. أمام تونس.. لم يسجل أي هدف.

يوم 23 مارس 2018.. أمام البرتغال.. قدم تمريرة حاسمة.

يوم 27 مارس 2018.. أمام اليونان.. لم يسجل أي أهداف.

يوم 16 يونيو 2019.. أمام غينيا.. قدم تمريرتين حاسمتين.

يوم 23 سبتمبر 2022.. أمام النيجر.. سجل هدفين.

يوم 18 نوفمبر 2022.. أمام بلجيكا.. قدم تمريرة حاسمة واحدة.

من 12 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2023

1- أمام تونس.. لم يسجل أي هدف.

2- أمام زامبيا.. لم يسجل أي هدف.

3- أمام الجزائر.. لم يسجل أي هدف.

يوم 7 يناير 2024.. أمام تنزانيا.. قدم تمريرة حاسمة.

منتخب مصر مباراة ودية أوزبكستان محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
العراق

العراق

2

تشكيل الإمارات: خالد عيسى، روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ماركوس ميلوني، علاء الدين زهير، عبدالله رمضان، يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، لوان بيريرا، حارب عبدالله، سلطان عادل.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg