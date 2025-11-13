المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة أوزبكستان.. "72%" ترجح كفة مصر أمام منتخبات آسيا في ربع قرن

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:20 م 13/11/2025
احتفال محمد حمدي لاعب منتخب مصر

منتخب مصر الأول

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، للمشاركة في بطولة كأس العين الدولية الودية، في إطار الاستعدادت لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

منتخب مصر سيواجه نظيره منتخب أوزبكستان، مساء غد الجمعة، في إطار نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، على هامش فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

مباريات منتخب مصر

وتأتي مواجهة مصر ضد أوزبكستان، في إطار ودي دولي، حيث يرغب الجهاز الفني بقيادة التوأم، في تجهيز قوام الفراعنة لمنافسات أمم أفريقيا المرتقبة في المغرب، الشهر المقبل.

وتأتي مواجهة أوزبكستان لتضم إلى قائمة مباريات منتخب مصر ضد المنتخبات الآسيوية الطويلة، والتي تحديدًا منذ بداية الألفية شهدت خوض الفراعنة 25 مباراة ودية ضد منافسين من آسيا.

لم يسبق لمنتخب مصر أن واجه أوزبكستان، لكنه خلال 25 عامًا لعب ضد 13 منتخبًا من آسيا، بواقع 25 مباراة، والتي جاءت كما يلي:

قطر: 6 مرات (فوز مصر 3 - تعادل 1 - خسارة 2).

كوريا الجنوبية: 3 (فوز 1 - خسارة 2).

الإمارات: 3 (فوز 2 - تعادل 1).

العراق: 2 (فوز 1 - تعادل 1).

الكويت: 2 (فوز 1 - تعادل 1).

السعودية: 2 (فوز 2).

البحرين: 1 (فوز).

الصين: 1 (خسارة).

عمان: 1 (تعادل).

لبنان: 1 (فوز).

كوريا الشمالية: 1 (فوز).

الأردن: 1 (خسارة).

اليابان: 1 (خسارة).

وأسفرت الـ25 مباراة الودية التي خاضها منتخب مصر ضد منتخبات آسيا، عن فوز الفراعنة في 13 مناسبة، مقابل التعادل 5 مرات والخسارة في 7، أي أن 72% من المواجهات تفادى خلالهم الهزيمة، بينما نسبة الانتصار كانت 52% فقط.

وكانت آخر مواجهة لعبها منتخب مصر ضد خصم آسيوي، شهدت الخسارة أمام كوريا الجنوبية (1-4)، في يونيو 2022.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية أوزبكستان مباراة مصر وأوزبكستان كأس العين الدولية الودية منتخب مصر الأول

