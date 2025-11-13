المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

0 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

1 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 0
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

"التدرب على ركلات الترجيح".. منتخب مصر يختتم استعداداته لودية أوزبكستان

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:04 م 13/11/2025
منتخب مصر

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب نادي العين، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان وديا.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس العين الدولية الودية برفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ومن المقرر أن تنطلق ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران الذي فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح يوم 18 نوفمبر.

بينما يلعب الخاسر بين مصر وأوزبكستان مع كاب فيردي يوم 17 نوفمبر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان بكأس العين الودية

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن مران منتخب مصر الختامي قبل مواجهة أوزبكستان بدأ بإحماءات ثم تم تنفيذ بعض الجمل الفنية.

كما قام اللاعبون بتسديد ركلات ترجيح في نهاية مران المنتخب.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي من مباراة مصر وأوزبكستان بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز الذي سيواجه إيران.

وحضر مران منتخب مصر كل من هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

زميل مرموش وأسطورة إيطاليا.. حقائق عن منتخب أوزبكستان قبل مواجهة مصر

 

