كلام فى الكورة
موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان الودية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:14 ص 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان، في مباراة ودية، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره أوزبكستان، ضمن بطولة الإمارات الودية.

موعد مباراة مصر أمام أوزبكستان

ويلعب منتخب مصر أمام أوزبكستان، في السادسة من مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقة لمباراة مصر وأوزبكستان

وتذاع مباراة مصر وأوزبكستان على قناة أون سبورت1.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية بالإمارات، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان وذلك لمواجهته في المباراة النهائية، حيث انتصر المنتخب الإيراني على كاب فيردي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونفس الأمر ينتظر منتخب كاب فيردي الخاسر من مباراة مصر وأوزبكستان لمواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى بين منتخب مصر وأوزبكستان، حيث لم يسبق لهما المواجهة من قبل، كما أنها المواجهة الأولى للنجم الدولي المصري محمد صلاح، ضد منتخب أوزبكستان.

منتخب مصر مصر كأس الأمم الأفريقية أوزبكستان

