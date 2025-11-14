يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب أوزبكستان، مساء اليوم الجمعة، في إطار كأس العين الدولية الودية، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات، على هامش البطولة التي تقام خلال الفترة 13 - 18 نوفمبر الجاري.

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، تأتي في الدور نصف النهائي من كأس العين الدولية الودية، حيث يتأهل الفائز منها لملاقاة إيران، بينما الخاسر سيواجه كاب فيردي.

وتقام المباراة النهائية بين إيران والفائز من مباراة منتخب مصر وأوزبكستان، مساء الثلاثاء المقبل، بينما مواجهة المركز الثالث ستقام يوم الإثنين، على أن تكون كل المواجهات في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أنه تم الاتفاق على إلغاء الأشواط الإضافية، لذا في حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وكان منتخب إيران فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.