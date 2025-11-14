خطف منتخب مصر الثاني الفوز أمام الجزائر بريمونتادا قاتلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة مصر ضد الجزائر على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي مصر والجزائر مرة أخرى في المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل.

ودخل منتخب مصر مباراة الجزائر بتشكيلة مكونة من: "

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد هاني، محمود الونش، عمر فايد، يحيى زكريا.

الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: إسلام عيسى، مصطفى سعد، محمد شريف.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمد عواد، محمد بسام، كريم العراقي، كريم الدبيس، هادي رياض، رجب نبيل، كريم فؤاد، محمد عادل، محمد مسعد، أحمد ياسر ريان، حسام حسن، إسلام سمير وغنام محمد.

تفاصيل المباراة:

بدأ اللقاء بشكل متوازن بين المنتخبين مع استحواذ نسبي للجزائر على مجريات اللقاء.

وشهدت الدقيقة السادسة فرصة خطيرة للجزائر بعد تسديدة من عادل بولبينة ولكن اصطدمت في العارضة.

وأطلق مصطفى سعد تسديدة قوية في الدقيقة 27 ولكن ذهبت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

وافتتح منتخب الجزائر التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب الخطير عادل بولبينة الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة التي اصطدمت في قدم عمر فايد إلى داخل شباك مصر، لتصبح النتيجة 1-0.

وأهدر منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 37 بعدما ضغط إسلام عيسى على مدافع الجزائر وخطف الكرة من أمامه ثم انفرد بالمرمى وأطلق تسديدة ولكن تصدى لها حارس الجزائر ببراعة.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 40 بعد عرضية من محمد شريف إلى إسلام عيسى لتصطدم الكرة في دفاع الجزائر قبل أن تسكن الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مصر والجزائر بنتيجة 1-1.

وشارك محمد بسام كحارس لمنتخب مصر في بداية الشوط الثاني وخروج علي لطفي.

ونفذ محمد مجدي أفشة ضربة ثابتة خطيرة في الدقيقة 51 وذهبت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 66 تسجيل الجزائر للهدف الثاني بعد تسديدة من نبيل لغول وتصدي محمد بسام ولكن تابعها اللاعب مرة أخرى وأسكنها في شباك مصر، لتصبح النتيجة 2-1.

وشارك الهداف المخضرم إسلام سليماني مهاجم الجزائر بديلًا في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 أرسل محمد النني عرضية وقابلها رجب نبيل برأسية رائعة لتسكن شباك الجزائر، ليدرك منتخب مصر التعادل للمرة الثانية بنتيجة 2-2.

ونجح منتخب مصر أن يقلب الطاولة في الدقيقة 90 بعدما سجل الهدف الثالث القاتل أمام الجزائر عن طريق حسام حسن، لتصبح النتيجة 3-2.

وانتهت أحداث المباراة بفوز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 3-2.

وسيشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان ببطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يقع في المجموعة الأولى، إلى جانب الإمارات والأردن، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.