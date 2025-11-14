المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

تشكيل منتخب مصر.. استبعاد الشناوي.. وصلاح وزيزو يقودان الهجوم أمام أوزبكستان

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:54 م 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن التشكيل الرسمي لمواجهة أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

وتتجه الأنظار إلى الإمارات، حيث تقام مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، في السادسة مساء اليوم، ضمن بطولة العين الدولية 2025، في اختبار هام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران"، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان.

ويخوض كل منتخب مباراتين في نصف النهائي، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ونجح منتخب إيران في تحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح  (4-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مواجهة مصر وأوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيخوض الرأس الأخضر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة أمام الخاسر.

تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - محمد شحاته

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاح

الهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

موعد مباراة مصر ضد أوزبكستان والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين المنتخبين، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب “هزاع بن زايد”.

وتذاع مباراة مصر ضد أوزبكستان في بطولة العين الدولية 2025 عبر قنوات “أون تايم سبورتس”، كما تُبث عبر قنوات “أبوظبي الرياضية” الإماراتية.

مصر
مصر
أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مصر

مصر

0 0
أوزبكستان

أوزبكستان

2

خروج خاطئ من صبحي كاد أن يكلف منتخب مصر هدفا لكنه صحح خطأه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
