أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن التشكيل الرسمي لمواجهة أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

وتتجه الأنظار إلى الإمارات، حيث تقام مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، في السادسة مساء اليوم، ضمن بطولة العين الدولية 2025، في اختبار هام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران"، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان.

ويخوض كل منتخب مباراتين في نصف النهائي، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ونجح منتخب إيران في تحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح (4-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مواجهة مصر وأوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيخوض الرأس الأخضر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة أمام الخاسر.

تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - محمد شحاته

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاح

الهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

موعد مباراة مصر ضد أوزبكستان والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين المنتخبين، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب “هزاع بن زايد”.

وتذاع مباراة مصر ضد أوزبكستان في بطولة العين الدولية 2025 عبر قنوات “أون تايم سبورتس”، كما تُبث عبر قنوات “أبوظبي الرياضية” الإماراتية.