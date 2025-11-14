بينهم أحمد الشناوي.. دكة بدلاء منتخب مصر ضد أوزبكستان

خرج محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من قائمة مباراة مصر ضد أوزبكستان الودية والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في السادسة مساء اليوم، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على هامش بطولة كأس العين الودية التي تقام خلال الفترة 13 - 18 نوفمبر الجاري.

وشهدت التشكيلة الرسمية لمباراة مصر ضد أوزبكستان ودكة البدلاء استبعاد محمد الشناوي من قائمة اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد أوزبكستان:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاح

الهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد فتوح، خالد صبحي، حسام عبدالمجيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمود صابر، طاهر محمد، محمود زلاكة، وصلاح محسن".