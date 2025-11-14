المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

بينهم أحمد الشناوي.. دكة بدلاء منتخب مصر ضد أوزبكستان

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:02 م 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

خرج محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من قائمة مباراة مصر ضد أوزبكستان الودية والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في السادسة مساء اليوم، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على هامش بطولة كأس العين الودية التي تقام خلال الفترة 13 - 18 نوفمبر الجاري.

وشهدت التشكيلة الرسمية لمباراة مصر ضد أوزبكستان ودكة البدلاء استبعاد محمد الشناوي من قائمة اللقاء.

كأس العين.. ماذا يحدث حال نهاية مباراة مصر وأوزبكستان بالتعادل؟

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد أوزبكستان:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاح

الهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد فتوح، خالد صبحي، حسام عبدالمجيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمود صابر، طاهر محمد، محمود زلاكة، وصلاح محسن".

مباشر
مصر

مصر

0 0
أوزبكستان

أوزبكستان

2

خروج خاطئ من صبحي كاد أن يكلف منتخب مصر هدفا لكنه صحح خطأه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
