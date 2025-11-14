المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بث مباشر يلا كورة.. تحليل تشكيل مصر أمام أوزبكستان في بطولة العين الدولية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:20 م 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر يواجه أوزباكستان

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن اختبارًا مهمًا مساء اليوم عندما يلتقي نظيره الأوزبكي، في إطار منافسات بطولة كأس العين الدولية الودية 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وتتجه الأنظار إلى ملعب البطولة في السادسة مساءً، حيث يسعى "الفراعنة" لتقديم أداء قوي واستغلال التجربة الودية لتعزيز الانسجام قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

مشاركة 4 منتخبات في البطولة

وتقام بطولة العين الدولية في الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر بمشاركة أربعة منتخبات: مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وإيران.

وكان المنتخب الإيراني قد حجز أولى بطاقات المباراة النهائية بعد فوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف مساء الخميس.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مواجهة مصر وأوزبكستان في النهائي، بينما يلتقي الخاسر مع الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقدم موقع يلا كورة تغطية خاصة للمباراة عبر بث مباشر على فيسبوك، لتحليل تشكيل المنتخب المصري وأبرز مفاتيح اللعب وفرص الفريقين في الفوز، بمشاركة مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.

منتخب مصر حسام حسن الإمارات أوزبكستان المنتخب الوطني مباراة مصر اليوم كأس العين الدولية بطولة العين 2025

مباشر
مصر

مصر

0 0
أوزبكستان

أوزبكستان

2

خروج خاطئ من صبحي كاد أن يكلف منتخب مصر هدفا لكنه صحح خطأه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
