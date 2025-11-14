استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من قائمة مواجهة أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية.

مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات، على هامش البطولة التي تقام خلال الفترة 13 - 18 نوفمبر الجاري.

سبب استبعاد محمد الشناوي

محمد الشناوي لم يتواجد في قائمة منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان، حيث تم الدفع بمحمد صبحي في التشكيل الأساسي، بينما يجلس على دكة البدلاء، الثنائي أحمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وفي هذا السياق، كشف مصدر بالمنتخب ليلا كورة، أن محمد الشناوي عانى من إجهاد خفيف عقب الانتهاء من منافسات كأس السوبر، لذا فضل الجهاز الفني إراحته أمام أوزبكستان.

وكان محمد الشناوي توج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال مع الأهلي على حساب الزمالك، الأحد الماضي، بعد نهاية المباراة بفوز المارد الأحمر (2-0).

مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، تأتي في الدور نصف النهائي من كأس العين الدولية الودية، حيث يتأهل الفائز منها لملاقاة إيران، بينما الخاسر سيواجه كاب فيردي.

وتقام المباراة النهائية بين إيران والفائز من مباراة منتخب مصر وأوزبكستان، مساء الثلاثاء المقبل، بينما مواجهة المركز الثالث ستقام يوم الإثنين، على أن تكون كل المواجهات في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وكان منتخب إيران فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.