منتخب أوزبكستان يباغت مصر بهدف مبكر (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:20 م 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تمكن منتخب أوزبكستان من تسجيل هدف مبكر، أمام منتخب مصر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ببطولة كأس العين الدولية الودية.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، في السادسة مساء اليوم، ضمن بطولة العين الدولية 2025، في اختبار هام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران"، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان.

منتخب أوزبكستان يباغب مصر بهدف مبكر

سجل اللاعب أوستون أورندوف هدف التقدم لصالح المنتخب الأوزبكي، أمام مصر، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد صبحي، خلال الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران"، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان.

ويخوض كل منتخب مباراتين في نصف النهائي، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ونجح منتخب إيران في تحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح (4-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مواجهة مصر وأوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيخوض الرأس الأخضر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة أمام الخاسر.

تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - محمد شحاته

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاحا

لهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب أوزبكستان كأس العين الدولية الودية مباراة مصر ضد أوزبكستان

