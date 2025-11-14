المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 430 يوما.. مهاجم أوزبكستان يكسر صيامه التهديفي أمام مصر (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:56 م 14/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يواصل منتخب مصر معاناته أمام أوزبكستان بعدما استقبل الهدف الثاني في المواجهة الودية التي تجمعهما، مساء اليوم الجمعة.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على هامش بطولة كأس العين الودية.

وجاء الهدف الثاني عن طريق أوزبكستان في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية خلف دفاعات مصر حاول محمد هاني أن يقطعها لكن الكرة مرت منه ثم انفرد أوستون أورونوف بالمرمى وراوغ محمد صبحي ثم سدد الكرة في المرمى الخالي.

واستعاد أوستون أورونوف ذاكرة التهديف بعد صيام مع منتخب أوزبكستان استمر لأكثر من عام.

وكان آخر هدف سجله أورونوف (قبل لقاء مصر) مع أوزبكستان أمام قيرغستان يوم 10 سبتمبر 2024 (أي منذ 430 يوما).

وسجل منتخب أوزبكستان الهدف الأول أمام مصر في الدقيقة 4.

وتقام بطولة كأس العين الودية في الإمارات، خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

ويتأهل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان إلى المباراة النهائية لمواجهة إيران، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام كاب فيردي.

 

مصر أوزبكستان ضد مصر مصر واوزبكستان مباريات منتخب مصر

