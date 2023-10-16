المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

منتخب مصر يسقط في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان وديًا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:54 م 14/11/2025
مصر ضد أوزبكستان

مباراة مصر ضد أوزبكستان

سقط منتخب مصر في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، في بطولة كأس العين الدولية الودية، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتحتضن مدينة العين بالإمارات فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

يخوض كل منتخب مباراتين في نصف النهائي، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

سجل اللاعب أوستون أورندوف هدف التقدم لصالح المنتخب الأوزبكي، أمام مصر، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد صبحي، خلال الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية خلف دفاعات مصر حاول محمد هاني أن يقطعها لكن الكرة مرت منه ثم انفرد أوستون أورونوف بالمرمى وراوغ محمد صبحي ثم سدد الكرة في المرمى الخالي.

وشهدت الدقيقة 60 إرسال عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد بضربة رأسية قوية تصدى لها حارس أوزبكستان.

وضم تشكيل منتخب مصر ضد أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - محمد شحاته

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاحا

الهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

موعد مباراة مصر القادمة

كان منتخب إيران، قد حقق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح (4-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

وعلى ذلك، سيواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ويحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة أوزبكستان القادمة
منتخب مصر منتخب أوزبكستان كأس العين الدولية الودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg