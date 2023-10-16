منتخب مصر يسقط في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان وديًا

سقط منتخب مصر في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، في بطولة كأس العين الدولية الودية، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتحتضن مدينة العين بالإمارات فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

يخوض كل منتخب مباراتين في نصف النهائي، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

سجل اللاعب أوستون أورندوف هدف التقدم لصالح المنتخب الأوزبكي، أمام مصر، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد صبحي، خلال الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية خلف دفاعات مصر حاول محمد هاني أن يقطعها لكن الكرة مرت منه ثم انفرد أوستون أورونوف بالمرمى وراوغ محمد صبحي ثم سدد الكرة في المرمى الخالي.

وشهدت الدقيقة 60 إرسال عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد بضربة رأسية قوية تصدى لها حارس أوزبكستان.

وضم تشكيل منتخب مصر ضد أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: مروان عطية - محمد شحاته

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - محمد صلاحا

الهجوم: مروان عثمان - مصطفى محمد

موعد مباراة مصر القادمة

كان منتخب إيران، قد حقق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح (4-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

وعلى ذلك، سيواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ويحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.