موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام أوزبكستان

يستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، في بطولة كأس العين الدولية الودية، بعد تعرضه للهزيمة أمام أوزبكستان، مساء اليوم الجمعة.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، مساء اليوم، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

تحتضن مدينة العين فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

منتخب مصر يسقط أمام أوزبكستان

سجل اللاعب أوستون أورندوف هدف التقدم لصالح المنتخب الأوزبكي، أمام مصر، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد صبحي، خلال الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية خلف دفاعات مصر حاول محمد هاني أن يقطعها لكن الكرة مرت منه ثم انفرد أوستون أورونوف بالمرمى وراوغ محمد صبحي ثم سدد الكرة في المرمى الخالي.

موعد مباراة مصر القادمة ضد كاب فيردي

يخوض كل منتخب مباراتين في نصف النهائي، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان منتخب إيران، قد حقق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح (4-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

وعلى ذلك، سيواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ويحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر أمام كاب فيردي، على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، إضافة إلى قناة "أبو ظبي" الإماراتية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تقام في المغرب، وذلك ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.