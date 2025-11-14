المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

حسام حسن: ارتكبنا أخطاء فادحة أمام أوزبكستان.. والغيابات أفقدتنا 90% من قوتنا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:39 م 14/11/2025
حسام حسن

حسام حسن

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عدم رضاه عن الخسارة في مباراة اليوم ضد أوزبكستان، ضمن منافسات بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، مساء اليوم، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

تحتضن مدينة العين فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

حسام حسن يعلق على خسارة مصر أمام اوزبكستان

قال حسام حسن مدرب الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي: "تمنيت تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لكن من الطبيعي أن نخسر، وعلينا الاستفادة من تلك المباريات".

وأضاف: "أوزبكستان يقدم كرة قدم قوية ومميزة وله شأن كبير بين منتخبات آسيا، وقد تأهل مبكرًا إلى نهائيات كأس العالم 2026".

وواصل: "عانينا اليوم من غياب 10 لاعبين مؤثرين، خاصة محمد الشناوي و حمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وابرهيم عادل ومحمد عبدالمنعم، خسرنا بسببهم 90% من قوتنا".

وتابع حسام حسن: "ركزت على الدفع بوجوه جديدة أمام أوزبكستان، مثل مروان عثمان ومحمود صابر وزلاكه لكي يعتادوا على تلك الأجواء".

وأشار: "سعيد بأداء اللاعبين في الشوط الثاني أمام أوزبكستان، وقد أكدت لهم ضرورة تقديم أداء قوي أمام المنافسين، ضمانًا تحقيق الانتصارات في كأس أمم أفريقيا".

ونوه بأن: "بداية مروان عثمان مبشرة وسيكون له دور في المستقبل، و⁠سعيد بعودة أحمد فتوح وطاهر محمد إلى صفوف المنتخب".

وأتم حسام حسن: "الشوط الأول شهد أخطاء فردية غريبة وتعامل غريب من المدافعين، ما تسبب في تلقي الهدفين أمام أوزبكستان، ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني".

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي

يواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ويحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر أمام كاب فيردي، على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، إضافة إلى قناة "أبو ظبي" الإماراتية.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كاب فيردي منتخب كاب فيردي منتخب أوزبكستان كأس العين الدولية الودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg