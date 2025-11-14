أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عدم رضاه عن الخسارة في مباراة اليوم ضد أوزبكستان، ضمن منافسات بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، مساء اليوم، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

تحتضن مدينة العين فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

حسام حسن يعلق على خسارة مصر أمام اوزبكستان

قال حسام حسن مدرب الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي: "تمنيت تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لكن من الطبيعي أن نخسر، وعلينا الاستفادة من تلك المباريات".

وأضاف: "أوزبكستان يقدم كرة قدم قوية ومميزة وله شأن كبير بين منتخبات آسيا، وقد تأهل مبكرًا إلى نهائيات كأس العالم 2026".

وواصل: "عانينا اليوم من غياب 10 لاعبين مؤثرين، خاصة محمد الشناوي و حمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وابرهيم عادل ومحمد عبدالمنعم، خسرنا بسببهم 90% من قوتنا".

وتابع حسام حسن: "ركزت على الدفع بوجوه جديدة أمام أوزبكستان، مثل مروان عثمان ومحمود صابر وزلاكه لكي يعتادوا على تلك الأجواء".

وأشار: "سعيد بأداء اللاعبين في الشوط الثاني أمام أوزبكستان، وقد أكدت لهم ضرورة تقديم أداء قوي أمام المنافسين، ضمانًا تحقيق الانتصارات في كأس أمم أفريقيا".

ونوه بأن: "بداية مروان عثمان مبشرة وسيكون له دور في المستقبل، و⁠سعيد بعودة أحمد فتوح وطاهر محمد إلى صفوف المنتخب".

وأتم حسام حسن: "الشوط الأول شهد أخطاء فردية غريبة وتعامل غريب من المدافعين، ما تسبب في تلقي الهدفين أمام أوزبكستان، ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني".

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي

يواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ويحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر أمام كاب فيردي، على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، إضافة إلى قناة "أبو ظبي" الإماراتية.