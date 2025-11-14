المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بينهم معلول.. "التأشيرة" تحرم 6 لاعبين في تونس من ودية البرازيل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:49 م 14/11/2025
معلول

علي معلول - تونس

كشف سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس أن علي معلول ضمن 6 لاعبين سيغيبون عن ودية البرازيل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب تونس مباراة ودية ضد البرازيل يوم 18 نوفمبر بملعب "بيار مورا" بمدينة ليل الفرنسية.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الطرابلسي في مباراة البرازيل بالفريق الأول المكون في أغلبه من اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية ودول الخليج العربي.

ويعمل الطرابلسي بقاعدة التدوير بين عناصر المنتخبين الأول والثاني لتأمين المشاركة في بطولتي كأس العرب في قطر وكأس أمم أفريقيا في المغرب اللتين تجريان في وقت متقارب بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

مشاركة متأخرة لبن رمضان.. تونس تقلب الطاولة على الأردن وتفوز بثلاثية وديًا

وإلى جانب علي معلول يغيب عن تونس أمام البرازيل أيضا كل من محمود غربال وشهاب الجبالي وعصام الجبالي وحسام تقا وحمزة الجلاصي.

وقال الطرابلسي في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية أن سبب غياب هؤلاء اللاعبين يرجع إلى عدم حصولهم على تأشيرة الدخول إلى فرنسا.

 

البرازيل منتخب تونس كأس العرب أمم أفريقيا علي معلول

