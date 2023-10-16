المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حسام حسن يوضح طبيعة إصابة الشناوي وحمدي فتحي مع منتخب مصر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:06 م 14/11/2025
حسام حسن

حسام حسن

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أنه سيحاول تصحيح الأخطاء التي حدثت خلال الخسارة في مباراة اليوم ضد أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، مساء اليوم، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

تحتضن مدينة العين فعاليات البطولة الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

تصريحات حسام حسن

وقال حسام حسن في تصريحات لوسائل الإعلام: "منتخب مصر احتاج إلى المزيد من العناصر بالنظر إلى الإصابات المؤثرة وغياب العديد من النجوم الأساسيين".

وأضاف: "تأثرنا خلال فترة التوقف الحالية بأزمة غيابات قوية وصلت إلى 10 أسماء، وحاولنا اختيار أفضل العناصر المتاحة، وتحديد ما نحتاجه من عناصر قبل كأس أمم أفريقيا".

وأشار مدرب منتخب مصر: "مباراة اليوم ضد أوزبكستان شهدت عددا من الأخطاء الفردية المؤثرة، وسنحاول تصحيحها في التدريبات المقبلة".

وبسؤاله عن الإصابات قال: "محمد الشناوي اشتكى من شد في العضلة الضامة خلال فترته الأخيرة مع الأهلي، لذلك فضلنا إراحته".

وواصل: "حمدي فتحي تعرض لشد في السمانة أثناء التدريبات، وجميع اللاعبين الذين شاركوا أمام أوزبكستان حاولوا تقديم أفضل ما لديهم".

وأتم: "راضٍ عن أداء اللاعبين وسنتحدث داخليًا عن الأخطاء المرتكبة، عودة المصابين سوف تمنحنا قوة أكبر ونريد من الجماهير الدعم من أجل الالتزامات القادمة".

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي

يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي، في مباراة لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، يوم الإثنين المقبل.

ويحين موعد المباراة يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر أمام كاب فيردي، على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، إضافة إلى قناة "أبو ظبي" الإماراتية.

منتخب مصر حسام حسن منتخب أوزبكستان بطولة العين الدولية الودية

