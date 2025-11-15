نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها خسارة منتخب مصر المباراة أمام نظيره الأوزبكي في دورة العين الدولية الودية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

منتخب مصر يسقط في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان وديًا

سقط منتخب مصر في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، في بطولة كأس العين الدولية الودية، على ملعب "هزاع بن زايد".

"ليس في الإمكان أفضل مما كان".. منتخب الناشئين يخسر أمام سويسرا ويودع كأس العالم

خسر منتخب مصر للناشئين بنتيجة 3-1 أمام سويسرا، في كأس العالم للناشئين.

ودية الـ5 أهداف.. منتخب مصر يحبط الجزائر بريمونتادا مثيرة استعدادًا لكأس العرب (فيديو)

خطف منتخب مصر الثاني الفوز أمام الجزائر بريمونتادا قاتلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة.

أبرزها للأهلي والزمالك.. الرابطة تجري 4 تعديلات على الجولة 14 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء 4 تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

الزمالك يعلن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد صبري.. ومعاش شهري لأسرته

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاس حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

زيزو يغادر مباراة مصر وأوزبكستان مصابًا (صورة)

غادر أحمد مصطفى زيزو نجم منتخب مصر، مواجهة الفراعنة ضد أوزبكستان، في بطولة كأس العين الودية المقامة بالإمارات، مصابًا خلال أحداث الشوط الثاني.

حسام حسن يوضح طبيعة إصابة الشناوي وحمدي فتحي مع منتخب مصر

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أنه سيحاول تصحيح الأخطاء التي حدثت خلال الخسارة في مباراة أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية.

كرة يد.. مصر تتواجد في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا

أسفرت قرعة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ27، التي أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

