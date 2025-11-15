المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

ملف يلا كورة.. خسارة منتخب مصر.. وداع مونديال الناشئين.. وتعديلات بجدول الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:58 ص 15/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها خسارة منتخب مصر المباراة أمام نظيره الأوزبكي في دورة العين الدولية الودية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

منتخب مصر يسقط في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان وديًا

سقط منتخب مصر في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، في بطولة كأس العين الدولية الودية، على ملعب "هزاع بن زايد".

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يسقط في فخ هزيمة مفاجئة أمام أوزبكستان وديًا

"ليس في الإمكان أفضل مما كان".. منتخب الناشئين يخسر أمام سويسرا ويودع كأس العالم

خسر منتخب مصر للناشئين بنتيجة 3-1 أمام سويسرا، في كأس العالم للناشئين.

اقرأ التفاصيل: منتخب الناشئين يخسر أمام سويسرا ويودع كأس العالم

ودية الـ5 أهداف.. منتخب مصر يحبط الجزائر بريمونتادا مثيرة استعدادًا لكأس العرب (فيديو)

خطف منتخب مصر الثاني الفوز أمام الجزائر بريمونتادا قاتلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة.

اقرأ التفاصيل: ودية الـ 5 أهداف.. منتخب مصر يحبط الجزائر بريمونتادا

أبرزها للأهلي والزمالك.. الرابطة تجري 4 تعديلات على الجولة 14 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء 4 تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

اقرأ التفاصيل: الرابطة تجري 4 تعديلات على الجولة 14 من الدوري

الزمالك يعلن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد صبري.. ومعاش شهري لأسرته

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاس حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يعلن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد صبري

زيزو يغادر مباراة مصر وأوزبكستان مصابًا (صورة)

غادر أحمد مصطفى زيزو نجم منتخب مصر، مواجهة الفراعنة ضد أوزبكستان، في بطولة كأس العين الودية المقامة بالإمارات، مصابًا خلال أحداث الشوط الثاني.

اقرأ التفاصيل: زيزو يغادر مباراة مصر وأوزبكستان مصابًا (صورة)

حسام حسن يوضح طبيعة إصابة الشناوي وحمدي فتحي مع منتخب مصر

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أنه سيحاول تصحيح الأخطاء التي حدثت خلال الخسارة في مباراة أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية.

اقرأ التفاصيل: حسام حسن يوضح طبيعة إصابة الشناوي وحمدي فتحي

كرة يد.. مصر تتواجد في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا

أسفرت قرعة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ27، التي أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

اقرأ التفاصيل: كرة يد.. تعرف على مجموعة مصر في بطولة أفريقيا

الدوري المصري منتخب مصر ملف يلا كورة

