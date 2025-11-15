المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"تفوق طفيف للفراعنة".. تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد كاب فيردي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:35 م 15/11/2025
مصر ضد كاب فيردي

مباراة مصر ضد كاب فيردي

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ضد كاب فيردي، في بطولة كأس العين الدولية الودية، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، أمس الجمعة، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

تحتضن مدينة العين فعاليات البطولة الدولية الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية بالإمارات، بعد أن خسر الأخير أمام إيران، بركلات الجزاء الترجيحية (4-5).

تاريخ مواجهات مصر ضد كاب فيردي

تحمل مباراة منتخب مصر القادمة ضد كاب فيردي الرقم "4"، على صعيد تاريخ مواجهات الطرفين، في المسابقات الرسمية.

وتعود أولى مواجهات مصر أمام كاب فيردي إلى دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

سجل هدفي الفراعنة كل من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد، بينما سجل هدفي كاب فيردي كل من بنشيمول وبريان تيكسيرا.

وجاءت ثاني اللقاءات، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعة (ج)، حيث انتصر منتخب مصر في الذهاب بثلاثية نظيفة، أحرزها رامي ربيعة، عمر مرموش، وإبراهيم عادل.

بينما انتهت المواجهة الثالثة والأخيرة، في إياب دور المجموعات للتصفيات الآفريقية، بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث سجل للفراعنة طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي والقناة الناقلة

يحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر أمام كاب فيردي، على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، إضافة إلى قناة "أبو ظبي" الإماراتية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تقام في المغرب، وذلك ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

منتخب مصر كاب فيردي كأس العين الدولية الودية

