يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ضد كاب فيردي، في بطولة كأس العين الدولية الودية، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد، أمس الجمعة، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة بدولة الإمارات.

تحتضن مدينة العين فعاليات البطولة الدولية الودية خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران".

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية بالإمارات، بعد أن خسر الأخير أمام إيران، بركلات الجزاء الترجيحية (4-5).

تاريخ مواجهات مصر ضد كاب فيردي

تحمل مباراة منتخب مصر القادمة ضد كاب فيردي الرقم "4"، على صعيد تاريخ مواجهات الطرفين، في المسابقات الرسمية.

وتعود أولى مواجهات مصر أمام كاب فيردي إلى دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

سجل هدفي الفراعنة كل من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد، بينما سجل هدفي كاب فيردي كل من بنشيمول وبريان تيكسيرا.

وجاءت ثاني اللقاءات، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعة (ج)، حيث انتصر منتخب مصر في الذهاب بثلاثية نظيفة، أحرزها رامي ربيعة، عمر مرموش، وإبراهيم عادل.

بينما انتهت المواجهة الثالثة والأخيرة، في إياب دور المجموعات للتصفيات الآفريقية، بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث سجل للفراعنة طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي والقناة الناقلة

يحين موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم 17 من نوفمبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد"، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر أمام كاب فيردي، على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، إضافة إلى قناة "أبو ظبي" الإماراتية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تقام في المغرب، وذلك ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.