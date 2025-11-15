فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الزامبي 3-1، اليوم السبت، في المباراة الودية الدولية أقيمت في ملعب نيلسون مانديلا باي بمدينة جكبيرها.

ويعد منتخب جنوب أفريقيا أحد منافسي مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب الشهر المقبل.

وجاءت أهداف جنوب أفريقيا عبر أوسوين أبوليوس في الدقيقة 43، بعد أن تلقى تمريرة من سيفو مبولي، الذي كان له دور بارز في المباراة.

وعاد مبولي وصنع هدفاً آخر لموهاو نكوتا في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وعزز سفيبيو سيتولي تقدم "بافانا بافانا" بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بضربة رأس من مسافة قريبة.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب زامبيا في الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق اللاعب جوزيف سابوبو، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء.

وتضم المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا - والمقرر إقامتها من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين - كل من مصر، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا.