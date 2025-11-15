المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
في ثاني الوديات.. منتخب مصر 2009 يتعادل أمام الأردن

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:24 م 15/11/2025
ناشئين مصر والأردن

ناشئين مصر والأردن

تعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف سلبيًا أمام الأردن، في لقاء ودي اليوم السبت.

وأقيمت المباراة بالعاصمة الأردنية عمان في الرابعة عصر اليوم السبت، في ثاني المباريات الودية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من المنتخبين، والعديد من الفرص للمنتخب المصري، رغم هطول الأمطار وتأثر المواجهة بالأحوال الجوية.

الجدير بالذكر أن المباراة الأولى التي أقيمت يوم الخميس الماضي، انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، رغم النقص العددي بسبب طرد أحد لاعبيه في شوط المباراة الثاني.

ومن المفترض أن تغادر بعثة منتخب مصر، الأردن صباح الأحد في طريقها إلى القاهرة، بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي بدأ في ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في الرابع من الشهر الجاري واختتم بمواجهتي المنتخب الأردني.

 

