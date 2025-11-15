في ليلة استثنائية لدعم غزة، خسر منتخب فلسطين في لقاء ودي أمام إقليم الباسك بنتيجة 3-0 والذي أقيم في إسبانيا.

وأقيمت مباراة إقليم الباسك ضد فلسطين على ملعب "سان ماميس" معقل فريق أتلتيك بلباو.

وشهدت المباراة تواجد رباعي الدوري المصري وهم حامد حمدان وبدر موسى (بتروجيت) وخالد النبريص (الإسماعيلي)، وعدي الدباغ (الزمالك).

وشارك حامد حمدان وخالد النبريص كأساسيين أمام إقليم الباسك، بينما لعب عدي الدباغ بديلًا في الشوط الثاني.

وحمل اللقاء العديد من الرسائل الرياضية والإنسانية في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكانت هناك لافتة حملها لاعبو فلسطين بعنوان (أوقفوا الإبادة الجماعية).

وحضر ما يقرب من 53 ألف من المتضامنين للشعب الفلسطيني والذي حظى بدعم استثنائي من الجماهير التي تواجدت في ملعب بلباو.

وجاء هذا اللقاء في إطار جولة أوروبية يخوضها "الفدائي" تتضمن أيضا مواجهة منتخب كتالونيا في برشلونة يوم 18 نوفمبر.