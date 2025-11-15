المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

حشد جماهيري ومشاركة حمدان والدباغ.. ليلة استثنائية في دعم فلسطين أمام إقليم الباسك (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:39 م 15/11/2025 تعديل في 16/11/2025
في ليلة استثنائية لدعم غزة، خسر منتخب فلسطين في لقاء ودي أمام إقليم الباسك بنتيجة 3-0 والذي أقيم في إسبانيا.

وأقيمت مباراة إقليم الباسك ضد فلسطين على ملعب "سان ماميس" معقل فريق أتلتيك بلباو.

وشهدت المباراة تواجد رباعي الدوري المصري وهم حامد حمدان وبدر موسى (بتروجيت) وخالد النبريص (الإسماعيلي)، وعدي الدباغ (الزمالك).

وشارك حامد حمدان وخالد النبريص كأساسيين أمام إقليم الباسك، بينما لعب عدي الدباغ بديلًا في الشوط الثاني.

وحمل اللقاء العديد من الرسائل الرياضية والإنسانية في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكانت هناك لافتة حملها لاعبو فلسطين بعنوان (أوقفوا الإبادة الجماعية).

وحضر ما يقرب من 53 ألف من المتضامنين للشعب الفلسطيني والذي حظى بدعم استثنائي من الجماهير التي تواجدت في ملعب بلباو.

وجاء هذا اللقاء في إطار جولة أوروبية يخوضها "الفدائي" تتضمن أيضا مواجهة منتخب كتالونيا في برشلونة يوم 18 نوفمبر.

 

إسبانيا منتخب فلسطين غزة إقليم الباسك ملعب بلباو

