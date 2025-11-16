زار هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب للوقوف على آخر

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هاني أبو ريدة فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، قام بزيارة منتخب مصر المشارك في كأس العرب للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة العربية.

وأوضح أن أبو ريدة أثنى خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، ومشددًا على ثقته في قدراتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

بينما تحدث حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، وأحمد حسن مدير المنتخب، حيث أكدا عزمهما على تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة وتهيئة الأجواء المثالية للاعبين.

كما ألقى محمد النني قائد المنتخب، كلمة نيابة عن زملائه، أكد خلالها حرص اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهير الكرة المصرية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم والمساندة المستمرة للمنتخب.

يشار إلى منتخب مصر الثاني كان قد انتصر على الجزائر بنتيجة 3-2، في اللقاء الودي الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي استعدادا للمونديال العربي المقرر إقامته في قطر.