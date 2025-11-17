يلعب منتخب مصر الثاني مباراة ودية جديدة وتحضيرية قبل كأس العرب 2025، مع منتخب الجزائر للمحليين، في بروفة أخيرة قبل المحفل العربي.

منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يخوض مباريات تحضيرية مع منتخبات ذات مستوى عالٍ، لخوض احتكاكات قوية قبل المشاركة في كأس العرب.

حيث إن منتخب مصر الثاني كان قد لعب مباراة ودية أولى أمام الجزائر، وتمكن من الفوز بها بنتيجة (3-2)، يوم الجمعة الماضي، والتي شهدت ريمونتادا.

وتعد مواجهة الجزائر بمثابة بروفة أخيرة، قبل عودة اللاعبين لأنديتهم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، ثم الانضمام لصفوف مجددًا للمغادرة إلى قطر.

بطولة كأس العرب من المقرر أن تنطلق يوم 1 ديسمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه، ليبدأ منتخب مصر الثاني مشواره بخوض أولى مبارياته يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، مع المتأهل من الكويت أو موريتانيا.

بطاقة المباراة

الأطراف: منتخب مصر الثاني ضد منتخب الجزائر للمحليين.

التوقيت: الرابعة عصر اليوم الإثنين.

المكان: استاد القاهرة الدولي.

الحدث: مباراة ودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 2.