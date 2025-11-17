مباراة مصر والجزائر الودية.. الموعد والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، مباراة ودية ثانية أمام نظيره الجزائري، ضمن استعداداتهما للمشاركة في المسابقة.

منتخب مصر الثاني فاز على منتخب الجزائر (ب)، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-2، ضمن أجندة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين على استاد القاهرة في مباراة ودية ثانية، هي الأخيرة قبل البطولة التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر والجزائر الودية قبل المشاركة في كأس العرب 2025.

مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة منتخب مصر الثاني ضد نظيره الجزائري اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025.

وتنطلق الودية المرتقبة في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تعديل الموعد الذي تم تحديده سابقا في الساعة 6، وذلك لكي لا يتعارض مع لقاء منتخب مصر الودية ضد كاب فيردي، الذي يبدأ في نفس التوقيت.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناة "أون سبورت 2".

