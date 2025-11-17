المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

1 1
(2 - 0)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر - ب

الجزائر - ب

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

تمريرة ضربت دفاع كاب فيردي.. مرموش يفتتح أهداف مصر في كأس العين (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:35 م 17/11/2025
مرموش

لحظة تسجيل عمر مرموش الهدف

سجل عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، هدف تعادل منتخب مصر الأول، في مباراته أمام كاب فيردي، المقامة الآن ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية.

نتيجة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي (1-1)، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية.. طالع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

عمر مرموش يسجل

وتمكن عمر مرموش من تسجيل هدف منتخب مصر، بعد توغل ناجح من الناحية اليمنى واستلم تمريرة طولية ضربت خط الدفاع، ثم أطلق تسديدة زاحفة في الزاوية العكسية لحارس المرمى، بالدقيقة 57.

ووصل عمر مرموش إلى الهدف الثامن مع الفراعنة، والمساهمة التهديفية رقم 11، بعد هدفه في مباراة مصر وكاب فيردي، المقامة على ملعب هزاع بن زايد.

ووقع عمر مرموش على هدفه الثاني منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث إن الدولي المصري كان قد سجل هدفًا واحدًا بقميص مانشستر سيتي، في مباراة ضمن بطولة كأس كاراباو.

وكان آخر هدف سجله عمر مرموش مع منتخب مصر، في مباراة إثيوبيا، شهر سبتمبر الماضي، عندما انتصر الفراعنة بثنائية دون رد.

عمر مرموش
عمر مرموش
أخبار إحصائيات
منتخب مصر عمر مرموش منتخب كاب فيردي مباراة مصر وكاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg