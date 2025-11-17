سجل عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، هدف تعادل منتخب مصر الأول، في مباراته أمام كاب فيردي، المقامة الآن ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية.

نتيجة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي (1-1)، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية.. طالع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

عمر مرموش يسجل

وتمكن عمر مرموش من تسجيل هدف منتخب مصر، بعد توغل ناجح من الناحية اليمنى واستلم تمريرة طولية ضربت خط الدفاع، ثم أطلق تسديدة زاحفة في الزاوية العكسية لحارس المرمى، بالدقيقة 57.

ووصل عمر مرموش إلى الهدف الثامن مع الفراعنة، والمساهمة التهديفية رقم 11، بعد هدفه في مباراة مصر وكاب فيردي، المقامة على ملعب هزاع بن زايد.

ووقع عمر مرموش على هدفه الثاني منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث إن الدولي المصري كان قد سجل هدفًا واحدًا بقميص مانشستر سيتي، في مباراة ضمن بطولة كأس كاراباو.

وكان آخر هدف سجله عمر مرموش مع منتخب مصر، في مباراة إثيوبيا، شهر سبتمبر الماضي، عندما انتصر الفراعنة بثنائية دون رد.