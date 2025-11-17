أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أنه كان يعمل جيدا على ركلات الترجيح في التدريبات قبل مباراة كاب فيردي، مشيرا إلى أنه لم يتوقع تألقه.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "لم أتوقع التألق ضد كاب فيردي، بل كنت أحضر ذلك في ذهني، أنا أعمل منذ فترة على ركلات الجزاء وحاولت قدر الإمكان وأكرمني الله بمكافأة اليوم".

وأضاف: "توقعت نزولي في اللحظات الأخيرة؟ "هي جت كدة" لكن كنت أشعر بذلك بعض الشيء لأنني كنت موفقا في ركلات الجزاء في التدريبات".

وواصل: "عملت على قدر الإمكان على ركلات الترجيح وإن شاء الله سأبني عليها مستقبلًا".

وتابع شوبير: "المكاسب عديدة من المعسكر الحالي، وليس طبيعي أن نخسر في أول مباراة لكن هي بطولة ودية والاستعداد في النهاية كان جيدًا وجميع المنتخبات صاعدة لبطولة كأس عالم وكان مهمًا أن نواجه هذه المنتخبات لكي نعرف أين نقف من حيث مستوانا، ونعمل على ما ينقصنا مستقبلًا".

وأنهى حارس مرمى منتخب مصر: "أمي هنأتني بعد المباراة (زغرطت) من السعادة".

وكان منتخب مصر قد انتصر على ركلات الترجيح بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات البطولة الودية الدولية.