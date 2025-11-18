أوضح منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل تصريحات حسام حسن، مدرب منتخبنا الوطني بعد مباراة كاب فيردي.

وكان منتخب مصر الأول قد انتصر على كاب فيردي مساء أمس الإثنين بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العين الدولية الودية.

وبعد المباراة هاجم حسام حسن كل من انتقد منتخبنا الوطني بعد الهزيمة من منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0 في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة الدولية.

منتخب مصر يوضح تصريحات حسام حسن

ومن بين تصريحات حسام حسن والتي فُهمت بشكل خاطئ "حسب توضيحاته" أنه قال إن منتخب مصر يملك 2 محترفين فقط وهم الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح لاعبا مانشستر سيتي وليفربول، أما بالنسبة لمصطفى محمد فاعتبره يسير على سطر ويترك الآخر.

وبعد هذا التصريح تم توجيه اللوم إلى حسام حسن الذي اعتبر أنه يقلل من مجهود واحتراف مصطفى محمد، وهو ما دفع منتخبنا الوطني ليوضح ذلك في بيان مرسل للصحفيين كالتالي:

حسام حسن قال بعد مباراة كاب فيردي: "لا يوجد لدينا إلا 2 محترفين فقط حتى لا نخدع بعضنا البعض (عندنا 2 محترفين وربع) محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد (يعني سطر وسطر)".

والمقصود من التصريحات أن حسام حسن قال: "مصطفى محمد لو حصل على فرصة (هيكسر الدنيا)، لكن الفرق التي نلاعبها تضم عدد كبير من المحترفين في كل مكان في العالم، سنواجه منتخبات إفريقيا التي تملك 26 و28 محترفًا في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا".

وبالتالي حسام حسن يقصد هنا إلقاء اللوم على نادي نانت الذي لم يشرك مصطفى محمد باستمرار لأنه لو حصل على فرصة سيقدم مستويات مميزة ويعود ذلك بالنفع لمنتخبنا الوطني قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام الشهر المقبل في المغرب.

وحسم منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.