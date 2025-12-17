المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

منافس مصر.. أنجولا تقسو على موزمبيق وديا قبل أمم أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:24 م 17/12/2025 تعديل في 11:29 م
انجولا

منتخب أنجولا قبل مواجهة موزمبيق وديا

حقق منتخب أنجولا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على موزمبيق، اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما الأخيرة لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب أنجولا في كأس أمم أفريقيا بالمجموعة الثانية إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، بينما تظهر موزمبيق في مجموعة تضم كوت ديفوار والجابون والكاميرون.

أنجولا تقسو على موزمبيق

التقى المنتخبان الأنجولي والموزمبيق في مباراة لم تذع تليفزيونيًا، دون حضور جماهيري، في البرتغال.

وتقدم منتخب أنجولا في الشوط الأول (1-0) على موزمبيق بفضل هدف جيلسون دالا في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب الأنجولي 3 أهداف متتالية عن طريق كل من لوفومبو وكارمو ومودستو في الدقائق 60 و70 و80 على الترتيب، فيما سجل منتخب موزمبيق هدفًا لحفظ ماء الوجه.

يشار إلى أن منتخب أنجولا يفتتح كأس أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا، بينما تلتقي موزمبيق بكوت ديفوار ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وأنجولا تقام في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025، الإثنين 29 ديسمبر.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب أنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

1 2
ريال مدريد

ريال مدريد

90

الحكم يعلن 3 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg