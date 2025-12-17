حقق منتخب أنجولا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على موزمبيق، اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما الأخيرة لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب أنجولا في كأس أمم أفريقيا بالمجموعة الثانية إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، بينما تظهر موزمبيق في مجموعة تضم كوت ديفوار والجابون والكاميرون.

أنجولا تقسو على موزمبيق

التقى المنتخبان الأنجولي والموزمبيق في مباراة لم تذع تليفزيونيًا، دون حضور جماهيري، في البرتغال.

وتقدم منتخب أنجولا في الشوط الأول (1-0) على موزمبيق بفضل هدف جيلسون دالا في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب الأنجولي 3 أهداف متتالية عن طريق كل من لوفومبو وكارمو ومودستو في الدقائق 60 و70 و80 على الترتيب، فيما سجل منتخب موزمبيق هدفًا لحفظ ماء الوجه.

يشار إلى أن منتخب أنجولا يفتتح كأس أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا، بينما تلتقي موزمبيق بكوت ديفوار ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وأنجولا تقام في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025، الإثنين 29 ديسمبر.