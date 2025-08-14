ودع منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، بطولة العالم تحت 19 عامًا، من الدور ربع النهائي، على يد المنتخب الإسباني، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، بالصالة المغطاة الرئيسية في استاد القاهرة.

ريمونتادا إسبانيا تنهي مشوار مصر

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15-13، بفضل تألق حارسه مصطفى بيومي.

ووسع منتخب مصر الفارق في منتصف الشوط الثاني، حتى وصل إلى 4 أهداف في آخر 10 دقائق.

ونجح منتخب إسبانيا في قلب الطاولة بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد سلسلة أخطاء من لاعبي الفراعنة.

وخطف منتخب إسبانيا الانتصار بنتيجة 29-31، في آخر دقيقتين من عمر المواجهة.

رقم قياسي في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

وسجلت المباراة رقمًا قياسيًا، على صعيد الحضور الجماهيري، حيث شهدت تواجد 22,150 متفرج، لتسجل حضورًا قياسيًا في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب النرويجي، في لقاء تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، يوم الجمعة المقبل.

وفي المقابل تأهل المنتخب الإسباني للدور نصف النهائي، حيث ضرب موعدًا مع نظيره المنتخب السويدي، يوم الجمعة.

وكان منتخب السويد قد تأهل لهذا الدور، بعد فوز صعب على حساب النرويج بنتيجة 35-34.