فوز ساحق.. منتخب مصر يهزم النرويج في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:54 م 15/08/2025
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين - صورة أرشيفية

حقق منتخب مصر فوزًا ساحقًا على حساب نظيره منتخب النرويج، بنتيجة 47-26، في منافسات الدور الترتيبي، ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا.

وتفوق منتخب مصر بنتيجة 23-14 في الشوط الأول، قبل أن يوسع الفارق لأكثر من 20 هدف بنهاية المباراة.

يحتاج لعملية جراحية.. أزمة صحية مفاجئة لطارق محروس قبل أيام من مونديال اليد

وشهدت المباراة تألق حمزة وليد نجم منتخب مصر، الذي حصد جائزة رجل المباراة، بعدما سجل 9 أهداف من 10 تصويبات.

وكان منتخب مصر قد خسر أمس أمام نظيره المنتخب الإسباني، في الدور ربع النهائي، بسيناريو درامي.

وداع درامي.. إسبانيا تقصي مصر من بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

وفرط المنتخب الوطني في تقدمه بفارق 4 أهداف في الدقائق الأخيرة، ليفقد فرصة المنافسة على ميدالية عالمية.

مصر تواجه الفائز من أيسلندا والمجر

وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة أيسلندا والمجر، يوم الأحد المقبل، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفي المقابل يواجه منتخب النرويج الخاسر من اللقاء ذاته، لتحديد أصحاب المركزين السابع والثامن.

مصر -19
مصر -19
أخبار إحصائيات
منتخب مصر لكرة اليد مونديال اليد للناشئين بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

أخبار تهمك

