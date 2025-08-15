حقق منتخب مصر فوزًا ساحقًا على حساب نظيره منتخب النرويج، بنتيجة 47-26، في منافسات الدور الترتيبي، ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا.

وتفوق منتخب مصر بنتيجة 23-14 في الشوط الأول، قبل أن يوسع الفارق لأكثر من 20 هدف بنهاية المباراة.

وشهدت المباراة تألق حمزة وليد نجم منتخب مصر، الذي حصد جائزة رجل المباراة، بعدما سجل 9 أهداف من 10 تصويبات.

وكان منتخب مصر قد خسر أمس أمام نظيره المنتخب الإسباني، في الدور ربع النهائي، بسيناريو درامي.

وفرط المنتخب الوطني في تقدمه بفارق 4 أهداف في الدقائق الأخيرة، ليفقد فرصة المنافسة على ميدالية عالمية.

مصر تواجه الفائز من أيسلندا والمجر

وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة أيسلندا والمجر، يوم الأحد المقبل، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفي المقابل يواجه منتخب النرويج الخاسر من اللقاء ذاته، لتحديد أصحاب المركزين السابع والثامن.