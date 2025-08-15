صورة من مباراة إسبانيا والسويد في بطولة العالم لليد

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما للمرة الرابعة بعد التغلب على السويد في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في مصر.

وتغلبت إسبانيا على السويد بنتيجة 33-30، في نصف نهائي بطولة العالم لليد 2025.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين إسبانيا والسويد بنتيجة 18-18.

ويعد منتخب إسبانيا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم لليد تحت 19 عاما.

وسبق لمنتخب إسبانيا التواجد في نهائي بطولة العالم لليد من قبل 3 مرات، حيث فاز بالبطولة مرة واحدة في 2023 على الدنمارك، وخسر في مرتين أمام الدنمارك في 2011، وأمام فرنسا في 2017.

وكانت إسبانيا تأهلت إلى نصف نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما، بعد الفوز على مصر في ربع النهائي بنتيجة 31-29.

موعد نهائي البطولة

وستقام مباراة النهائي يوم الأحد المقبل 17 أغسطس في الساعة الـ7.30 مساء على صالة استاد القاهرة.

وستلتقي إسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025 مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي والتي تجمع بين ألمانيا والدنمارك.

موعد مباراة البرونزية

بينما ستلعب السويد على مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية مع الخاسر من مباراة المانيا والدنمارك.

وستقام مباراة البرونزية يوم الأحد المقبل 17 أغسطس في الساعة الـ5 مساء على صالة ستاد القاهرة.