المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة يد.. للمرة الرابعة.. إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما

محمد علام

كتب - محمد علام

07:50 م 15/08/2025
كرة يد - إسبانيا

صورة من مباراة إسبانيا والسويد في بطولة العالم لليد

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما للمرة الرابعة بعد التغلب على السويد في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في مصر.

وتغلبت إسبانيا على السويد بنتيجة 33-30، في نصف نهائي بطولة العالم لليد 2025.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين إسبانيا والسويد بنتيجة 18-18.

ويعد منتخب إسبانيا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم لليد تحت 19 عاما.

وسبق لمنتخب إسبانيا التواجد في نهائي بطولة العالم لليد من قبل 3 مرات، حيث فاز بالبطولة مرة واحدة في 2023 على الدنمارك، وخسر في مرتين أمام الدنمارك في 2011، وأمام فرنسا في 2017.

وكانت إسبانيا تأهلت إلى نصف نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما، بعد الفوز على مصر في ربع النهائي بنتيجة 31-29.

موعد نهائي البطولة

وستقام مباراة النهائي يوم الأحد المقبل 17 أغسطس في الساعة الـ7.30 مساء على صالة استاد القاهرة.

وستلتقي إسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025 مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي والتي تجمع بين ألمانيا والدنمارك.

موعد مباراة البرونزية

بينما ستلعب السويد على مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية مع الخاسر من مباراة المانيا والدنمارك.

وستقام مباراة البرونزية يوم الأحد المقبل 17 أغسطس في الساعة الـ5 مساء على صالة ستاد القاهرة.

إسبانيا كرة يد بطولة العالم لليد تحت 19 عاما إسبانيا والسويد نهائي مونديال اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/handball-/2890/news/520370/كرة-يد-للمرة-الرابعة-إسبانيا-تتأهل-إلى-نهائي-بطولة-العالم-لليد-تحت-19-عاما", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد علام ", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-/96" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"كرة يد.. للمرة الرابعة.. إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما", "alternativeHeadline":"كرة يد.. إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد", "description": "تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما للمرة الرابعة بعد التغلب على السويد في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في مصر.", "articleSection": "كرة اليد", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/spain2025_8_15_19_47.webp", "keywords": "كرة يد,إسبانيا,بطولة العالم لليد تحت 19 عاما,إسبانيا والسويد,نهائي مونديال اليد", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/handball-/2890/news/520370/كرة-يد-للمرة-الرابعة-إسبانيا-تتأهل-إلى-نهائي-بطولة-العالم-لليد-تحت-19-عاما", "articleBody": "تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما للمرة الرابعة بعد التغلب على السويد في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في مصر.وتغلبت إسبانيا على السويد بنتيجة 33-30، في نصف نهائي بطولة العالم لليد 2025.وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين إسبانيا والسويد بنتيجة 18-18.ويعد منتخب إسبانيا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم لليد تحت 19 عاما.وسبق لمنتخب إسبانيا التواجد في نهائي بطولة العالم لليد من قبل 3 مرات، حيث فاز بالبطولة مرة واحدة في 2023 على الدنمارك، وخسر في مرتين أمام الدنمارك في 2011، وأمام فرنسا في 2017.وكانت إسبانيا تأهلت إلى نصف نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما، بعد الفوز على مصر في ربع النهائي بنتيجة 31-29.موعد نهائي البطولةوستقام مباراة النهائي يوم الأحد المقبل 17 أغسطس في الساعة الـ7.30 مساء على صالة استاد القاهرة.وستلتقي إسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025 مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي والتي تجمع بين ألمانيا والدنمارك.موعد مباراة البرونزيةبينما ستلعب السويد على مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية مع الخاسر من مباراة المانيا والدنمارك.وستقام مباراة البرونزية يوم الأحد المقبل 17 أغسطس في الساعة الـ5 مساء على صالة ستاد القاهرة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/spain2025_8_15_19_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T19:50: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-15T19:50:25+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T19:50:00+03:00" }