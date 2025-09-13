المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

كرة يد.. الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:33 ص 13/09/2025
قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد

قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد - صورة أرشيفية

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الدوري، عن وقوع القطبين الأهلي والزمالك، في مجموعة واحدة بالمسابقة القارية.

تعرف على مجموعة الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وجاءت القرعة لتجمع بين الأهلي والزمالك في المجموعة الأولى، برفقة أندية ريد ستار الإيفواري، كينشاسا الكونغولي، ميكيلي 70 إنديرتا الإثيوبي.

كرة يد.. الزمالك يعلن ضم بيجاد مروان من سبورتنج

وفي المقابل تضم المجموعة الثانية كلا من: فلاورز البنيني، منتدى درب سلطان المغربي، فاب الكاميروني، كريكوس الإثيوبي، مانجا الجابوني، السكة الحديد الكونغولي.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية، عقب التفوق على الزمالك في الدور نصف النهائي.

ديفيز وموريس.. ثنائي جديد يقود الأهلي والزمالك في كرة اليد

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وفي المقابل كشف الأهلي أيضًا عن تعيين الإسباني ديفيد ديفيز، مديرًا فنيًا للفريق الأحمر في الموسم الجديد، خلفًا للدنماركي ستيفان مادسن.

ديفيد ديفيز يتحدث عن.. طموحه مع الأهلي.. خطته المستقبلية.. ووعده للجماهير

 

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
يد الأهلي يد الزمالك بطولة أفريقيا لكرة اليد

