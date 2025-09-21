المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة يد.. تعرف على نتائج الجولة الخامسة من الدوري الألماني بمشاركة المحترفين المصريين

محمد علام

كتب - محمد علام

10:36 م 21/09/2025
كرة يد - محمد عصام الطيار

محمد عصام الطيار حارس هامبورج الألماني

أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة اليد بمشاركة كل من محمد عصام الطيار وأحمد خيري وأحمد هشام سيسا وكريم هنداوي مع أنديتهم.

وتعادل هامبورج مع نادي لمجو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة اليد بنتيجة 35-35، وشهدت المباراة مشاركة عصام الطيار حارس منتخب مصر مع نادي هامبورج.

وتصدى محمد عصام الطيار لـ9 تسديدات من 32 تصويبة بنسبة فاعلية بلغت 28%، كما صنع هدف أيضا.

وسقط فتسلار الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد هشام سيسا وكريم هنداوي في الخسارة أمام أيسناك بنتيجة 28-29.

وسجل أحمد هشام سيسا 3 أهداف من 5 تصويبات بنسبة فاعلية 60 %.

وشارك كريم هنداوي خلال المباراة واستقبلت شباكه 7 أهداف كما تعرض للإيقاف لمدة دقيقتين في المباراة.

وفي إطار نفس الجولة، غاب الجناح الأيسر بلال إبراهيم عن مباراة فريقه بيرجشير أمام فلنسبورغ والتي انتهت بخسارة بيرجشير بنتيجة 33-43.

وفي ختام الجولة الخامسة من البطولة، سقط فريق لايبزيج الذي يلعب له أحمد خيري صانع ألعاب منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام العملاق كييل متصدر ترتيب الدوري الألماني بنتيجة 34-41.

وسجل أحمد خيري هدفين من 3 تصويبات بنسبة فاعلية بلغت 67%، كما قام بصناعة 5 أهداف، ويعد أكثر لاعبي لايبزيج صناعة للأهداف في المباراة.

ترتيب أندية لاعبينا المحترفين في الدوري الألماني

ويقع هامبورج الذي يلعب له عصام الطيار في المركز الثامن في الدوري برصيد 5 نقاط.

يحتل فتسلار الذي يلعب له الثنائي أحمد هشام سيسا وكريم هنداوي المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي لايبزيج الذي يلعب له أحمد خيري في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويأتي بيرجشير الذي يلعب له بلال إبراهيم في المركز الأخير بدون أي نقاط.

هامبورج كريم هنداوي أحمد خيري لايبزيج فتسلار الدوري الألماني لكرة اليد بيرجشير محمد عصام الطيار أحمد سيسا بلال إبراهيم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg