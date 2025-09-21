أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة اليد بمشاركة كل من محمد عصام الطيار وأحمد خيري وأحمد هشام سيسا وكريم هنداوي مع أنديتهم.

وتعادل هامبورج مع نادي لمجو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة اليد بنتيجة 35-35، وشهدت المباراة مشاركة عصام الطيار حارس منتخب مصر مع نادي هامبورج.

وتصدى محمد عصام الطيار لـ9 تسديدات من 32 تصويبة بنسبة فاعلية بلغت 28%، كما صنع هدف أيضا.

وسقط فتسلار الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد هشام سيسا وكريم هنداوي في الخسارة أمام أيسناك بنتيجة 28-29.

وسجل أحمد هشام سيسا 3 أهداف من 5 تصويبات بنسبة فاعلية 60 %.

وشارك كريم هنداوي خلال المباراة واستقبلت شباكه 7 أهداف كما تعرض للإيقاف لمدة دقيقتين في المباراة.

وفي إطار نفس الجولة، غاب الجناح الأيسر بلال إبراهيم عن مباراة فريقه بيرجشير أمام فلنسبورغ والتي انتهت بخسارة بيرجشير بنتيجة 33-43.

وفي ختام الجولة الخامسة من البطولة، سقط فريق لايبزيج الذي يلعب له أحمد خيري صانع ألعاب منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام العملاق كييل متصدر ترتيب الدوري الألماني بنتيجة 34-41.

وسجل أحمد خيري هدفين من 3 تصويبات بنسبة فاعلية بلغت 67%، كما قام بصناعة 5 أهداف، ويعد أكثر لاعبي لايبزيج صناعة للأهداف في المباراة.

ترتيب أندية لاعبينا المحترفين في الدوري الألماني

ويقع هامبورج الذي يلعب له عصام الطيار في المركز الثامن في الدوري برصيد 5 نقاط.

يحتل فتسلار الذي يلعب له الثنائي أحمد هشام سيسا وكريم هنداوي المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي لايبزيج الذي يلعب له أحمد خيري في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويأتي بيرجشير الذي يلعب له بلال إبراهيم في المركز الأخير بدون أي نقاط.