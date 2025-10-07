المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الزمالك يقرر الانسحاب من بطولة أفريقيا لليد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:26 ص 07/10/2025
قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد

صورة سابقة من مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

اعتذر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي ستقام في المغرب.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الزمالك قرر عدم المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد بسبب صعوبة التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

كما أوضح أنه من ضمن الأسباب التي دفعت النادي لهذا القرار هو الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي وبالتالي تعوق سفره إلى المغرب، خاصة أن الأندية المشاركة تتحمل تكاليف السفر ورسوم الاشتراك في البطولة.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لليد، أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى بجوار كل من الأهلي ريد ستار الإيفواري، كينشاسا الكونغولي، ميكيلي 70 إنديرتا الإثيوبي.

وكان الزمالك قد أنهى مشاركته في بطولة العالم للأندية لليد في المركز الخامس.

وفشل الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية، بعدما حل ثانيًا في المجموعة التي ضمت برشلونة الإسباني وتاوباتي البرازيلي.

يشار إلى أن الزمالك أقال المدرب الفرنسي فرانك موريس من منصبه بعد الفشل في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

