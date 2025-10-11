كرة يد.. الكرواتي زيلكو بابيتش مدربًا لفريق الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد.

مدرب الزمالك لكرة اليد

ويعد زيلكو بابيتش من الأسماء المرموقة في عالم تدريب كرة اليد الأوروبية، إذ يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة، يبلغ عمره 53 عامًا، وتدرج في مسيرته من أندية صغيرة إلى مدرب منتخب كرواتيا للرجال.

وكان بابيتش قد تولى تدريب منتخب كرواتيا من قبل، بين عامي 2015-2017، وقاد منتخب بلاده إلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا 2016، كما خاض بطولة العالم 2017 مع كرواتيا وحقق نتائج جيدة رغم الإصابات التي عانى منها المنتخب.

وتولي تدريب نادي Eurofarm Pelister في الدوري المقدوني، وهو أحد أبرز أندية أوروبا الشرقية، حيث ساهم في تطوير النظام الدفاعي للفريق وجعله من أقوى خطوط الدفاع في المنطقة البلقانية، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري المقدوني وشارك في الدوري الأوروبي EHF European League.

وكانت آخر محطة تدريبية للمدرب الكرواتي قيادة فريق سيسفيتي الكرواتي في 2025، وتأهل معه إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.