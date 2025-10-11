المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كرة يد.. الكرواتي زيلكو بابيتش مدربًا لفريق الزمالك

محمد علام

كتب - محمد علام

05:00 م 11/10/2025
زيلكو بابيتش

الكرواتي زيلكو بابيتش مدرب فريق الزمالك لكرة اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد.

مدرب الزمالك لكرة اليد

ويعد زيلكو بابيتش من الأسماء المرموقة في عالم تدريب كرة اليد الأوروبية، إذ يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة، يبلغ عمره 53 عامًا، وتدرج في مسيرته من أندية صغيرة إلى مدرب منتخب كرواتيا للرجال.

وكان بابيتش قد تولى تدريب منتخب كرواتيا من قبل، بين عامي 2015-2017، وقاد منتخب بلاده إلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا 2016، كما خاض بطولة العالم 2017 مع كرواتيا وحقق نتائج جيدة رغم الإصابات التي عانى منها المنتخب.

وتولي تدريب نادي Eurofarm Pelister في الدوري المقدوني، وهو أحد أبرز أندية أوروبا الشرقية، حيث ساهم في تطوير النظام الدفاعي للفريق وجعله من أقوى خطوط الدفاع في المنطقة البلقانية، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري المقدوني وشارك في الدوري الأوروبي EHF European League.

وكانت آخر محطة تدريبية للمدرب الكرواتي قيادة فريق سيسفيتي الكرواتي في 2025، وتأهل معه إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

الزمالك نادي الزمالك يد الزمالك الكرواتي زيلكو بابيتش

