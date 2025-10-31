المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من أجل الذهب.. منتخب مصر لكرة اليد يتحدى ألمانيا في نهائي بطولة العالم للناشئين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:30 م 31/10/2025
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

يبحث منتخب مصر تحت 17 عامًا عن كتابة اسمه بأحرف من ذهب، عندما يخوض نهائي بطولة العالم لكرة اليد، مساء السبت في صالة النواصر بالدار البيضاء في المغرب، أمام نظيره المنتخب الألماني.

وتأهل منتخب مصر للناشئين لنهائي المونديال، عقب فوزه على المنتخب الإسباني بنتيجة 31-28 في الدور النهائي.

وفي المقابل صعد منتخب ألمانيا لهذا الدور بسهولة، عقب انتصاره بفارق كبير أمام منتخب قطر، بنتيجة 39-22.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وألمانيا، في نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى، بتمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

ويأمل منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة المدير الفني عماد إبراهيم، في حصد الذهب المونديالي، ليصبح أول منتخب يفوز بتلك البطولة المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وسبق لمنتخب مصر أن حصد الذهب المونديالي، عام 1993 في بطولة العالم للشباب، ثم عاد للتربع على منصات التتويج في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عامًا عام 2019.

ويتسلح منتخب مصر بتألق نجومه، وعلى رأسهم الحارس عبد الملك محمود الذي تألق في مباراة الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى يوسف عمرو رجل مباراة إسبانيا، وياسين رمضان هداف الفراعنة في المونديال برصيد 29 هدفًا.

بطاقة المباراة

الحدث: نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا لكرة اليد

الفريقين: منتخب مصر يواجه ألمانيا

الموعد: السبت 1 نوفمبر 2025

التوقيت: التاسعة والربع مساءً

القناة الناقلة: أون سبورت2

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مونديال اليد للناشئين نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

