المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

رسميا.. إلغاء عقوبات فريق اليد بالزمالك بعد الانسحاب من بطولة أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:00 ص 04/11/2025
الزمالك يد

فريق كرة اليد بنادي الزمالك

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بشكل رسمي إلغاء العقوبات السابقة التي وقعت على نادي الزمالك بسبب انسحابه من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال في نسختها الماضية.

وسبق واعتذر نادي الزمالك عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا لليد بسبب صعوبة التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق بالإضافة إلى أن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا رسميا إلى نادي الزمالك أكد من خلاله أنه بعد مراجعة الأسباب التي دفعته للانسحاب تم قبول التظلم ضد العقوبات الموقعة عليه وعدم تطبيقها، ما يسمح للفريق بالمشاركة في البطولات القادمة دون قيود.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لليد، أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى بجوار كل من الأهلي ريد ستار الإيفواري، كينشاسا الكونغولي، ميكيلي 70 إنديرتا الإثيوبي.

وكان الزمالك قد أنهى مشاركته في بطولة العالم للأندية لليد في المركز الخامس.

وتُوج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد تفوقه على منتدى درب السلطان المغربي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بالمسابقة.

وسبق وكشف مصدر عن حجم العقوبات الموقعة على نادي الزمالك نتيجة الانسحاب من البطولة. (للتفاصيل اضغط هنا)

نادي الزمالك بطولة أفريقيا الاتحاد الأفريقي كرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg