قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بشكل رسمي إلغاء العقوبات السابقة التي وقعت على نادي الزمالك بسبب انسحابه من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال في نسختها الماضية.

وسبق واعتذر نادي الزمالك عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا لليد بسبب صعوبة التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق بالإضافة إلى أن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا رسميا إلى نادي الزمالك أكد من خلاله أنه بعد مراجعة الأسباب التي دفعته للانسحاب تم قبول التظلم ضد العقوبات الموقعة عليه وعدم تطبيقها، ما يسمح للفريق بالمشاركة في البطولات القادمة دون قيود.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لليد، أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى بجوار كل من الأهلي ريد ستار الإيفواري، كينشاسا الكونغولي، ميكيلي 70 إنديرتا الإثيوبي.

وكان الزمالك قد أنهى مشاركته في بطولة العالم للأندية لليد في المركز الخامس.

وتُوج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد تفوقه على منتدى درب السلطان المغربي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بالمسابقة.

وسبق وكشف مصدر عن حجم العقوبات الموقعة على نادي الزمالك نتيجة الانسحاب من البطولة. (للتفاصيل اضغط هنا)